مصدر محلي : تحديد جهة إختطاف عميد بلدية طرابلس عبدالرؤوف بيت المال

ليبيا – أكد مصدر مسؤول من ديوان المجلس البلدي طرابلس المركز تمكنهم من تحديد جهة إختطاف عميد البلدية عبدالرؤوف بيت المال لدى مجموعة مسلحة فى المدينة القديمة .

وقال المصدر لـ صحيفة المرصد فى وقت مبكر من صباح الخميس ، مفضلاً عدم إعلان هويته لأسباب أمنية ، أن مكتب التنسيق الأمني فى البلدية ترافقه مجموعة مساندة تابعة للداخلية بدأت التحرك لفك أسر عميد البلدية من خاطفيه وهم أيضاً مجموعة تابعة للداخلية وتعمل فى نطاق سلطة الدعم المركزي .

ولم يحدد المصدر أسباباً واضحة رشحت لهم لخطف بيت المال إلا أنه رجح عدة فرضيات منها ما يتعلق بأيدلوجية الخاطفين وخلفيتهم السياسية وأخرى تتعلق باعمال ازالة العشوائيات والمصائف المخالفة من قبل بلدية طرابلس المركزي وثالثة لربما تتعلق باجتماع البلديات الاخير ، نافياً وجود أي أمر قبض بحق العميد من أي جهة عدلية بعكس ماتداولته بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي .

وقال المجلس البلدي فى بيان تلقت المرصد نسخة عنه ، الخميس ، ان جهة عبثية اقتحمت بيت العميد بقوة السلاح واقتادته الى جهة مجهولة مطالباً سكان العاصمة والمجلس الرئاسي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والفورية للافراج عنه .

وحمّل البيان الخاطفين كامل المسؤولية عن سلامة بيت المال لما يمثله من رمزية للعاصمة التي باتت تشهد تحسناً ملحوظاً فى اتجاه قيام الدولة ليأتي هذا الخبر باختطاف عميدها .

واعتبرت بلدية طرابلس هذا الفعل يهدد قيام الدولة ومدنيتها محذرة بأن اختطاف عميد البلدية سيجر العاصمة الى مالا يحمد عقباه .

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بشكل رسمي عن العملية فيما إذا كانت عملية خطف أو إحتجاز وتوقيف .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية