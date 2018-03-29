نجاح عمليتي قلب مفتوح لطفلين في طبرق‎

تمكن الفريق الأمريكي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح والفريق الليبي المصاحب له من أطباء وممرضين وفنيين من إجراء عمليتي قلب مفتوح للطفل سيف الإسلام، والذي يبلغ من العمر “سنتين” والطفل عبد الغني عبد الفتاح” من مدينة إجدابيا والذي يبلغ من العمر “9 سنوات”.

وقالت استشاري أمراض قلب الأطفال الدكتورة رسمية فيتوري في تصريح لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية” إن الطفل الأول سيف الإسلام كان لديه تشوه في القلب وكان لديه ثقب كبير بين البطينين، أما الثاني عبد الغني كان لديه تشوه في القلب، “وكان لديه أذين واحد فقط “، مؤكدةً على نجاح إجراء العمليتين للطفلين وهما الآن تحت الملاحظة بغرفة عناية قلب الأطفال داخل مركز طبرق الطبي.

هذا ووصل الطاقم الأمريكي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح إلى مركز طبرق الطبي بداية هذا الأسبوع، وذلك لغرض إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز برعاية منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا.

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