اختطاف عميد طرابلس المركز والمجلس البلدي يستنكر الحادثة

اختطف مجهولون بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، عبد الرؤوف بيت المال، عميد بلدية طرابلس المركز، من منزله في منطقة خلة الفرجان.

واستنكر المجلس البلدي في طرابلس في بيان تلقت “بوابة أفريقيا الإخبارية” نسخة منه الحادثة، مؤكدا أن ما أطلق عليها جهة عبثية اقتحمت بيت العميد بقوة السلاح واقتادته الى جهة مجهولة.

وطلب المجلس البلدي من سكان العاصمة والمجلس الرئاسي اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والفورية للإفراج عن بيت المال.

وحمل البيان الخاطفين كامل المسؤولية عن سلامة بيت المال لما يمثله من رمزية للعاصمة، معتبرا أن هذا الفعل يهدد قيام الدولة ومدنيتها، محذرا من أن اختطاف عميد بلدية طرابلس سيجر العاصمة الى مالا يحمد عقباه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية