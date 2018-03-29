“قزيط” يرحب باتفاق المصالحة بين مصراتة والزنتان

قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط إن زيارة وفد كبير ومهم من مصراتة والاستقبال البالغ الحفاوة من الزنتان يدل بشكل قاطع على قدرة الليبيين على تجاوز آلام الماضي والقدرة على بناء مستقبل مشترك .

وأضاف قزيط في تصريحات صحفية :نحيي ونشد على أيدي الأخوة من الزنتان ومصراتة على تجاوزهم الماضي و الوصول الى هذا المشهد المفرح الدي يجمع الأخوة بعد طول خصام وتنافر، ونؤكد أن هده المصالحة بعيدة عن منطق التحالفات والصفوف بل هي لبنة في صرح المصالحة الوطنية ، التي تحتاج لجهد حقيقي لاستكمالها على مستوى الوطن كافة.

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