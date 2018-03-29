الشرطة الإسبانية تعتقل متهمين بالاتجار في قطع أثرية ليبية

أكدت وزارة الداخلية الإسبانية اعتقال شخصين يحملان الجنسية الإسبانية في برشلونة متهمين بالاتجار في قطع أثرية وفنية، سرقت من ليبيا لتمويل مجموعات إرهابية.

وأوضحت الوزارة أنها طالبت السلطات الليبية بمساعدتها في تحديد مصدر القطع الأثرية، مؤكدة أن أشخاصا مرتبطين بما يعرف بتنظيم الدولة يقفون وراء هذه السرقات التي تمت في المنطقة الشرقية.

وقالت الداخلية الإسبانية إن التحقيق مع المتهمين كشف لجوءهما إلى وسطاء أجانب لاستيراد القطع الأثرية على أنها قطع زخرفية حتى لا يلفتوا انتباه السلطات الأمنية.

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