كيف استقبل بلحاج اتفاق مصراتة والزنتان ؟

أثنى حزب الوطن الذي يترأسه عبدالحكيم بلحاج على توقيع اتفاق المصالحة بين مدينتي مصراتة والزنتان.

ودعا الحزب في بيان نشرته قناة النبأ إلى ضرورة أن تسود لغة السلام والحوار بين مكونات الشعب الليبي.

وأكد حزب الوطن على ما ورد في البيان من احترام للدولة المدنية ورفض الانقلابات العسكرية، وتحقيق أهداف ”17 فبراير”.

وكان البيان الختامي للقاء مصراتة والزنتان بمدينة الزنتان، يوم الأربعاء، أكد على حرمة الدم الليبي بين أبناء الشعب عامة وتحقيق أهداف ”17 فبراير”.

كما أكد البيان على مدنية الدولة وعدم السماح بالانقلابات، بالإضافة إلى المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب وعدم السماح بتقسيم ليبيا والنيل من وحدتها تحت أي مسمى، والدفع لبناء دولة القانون والمؤسسات وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية ودمج “الثوار” تحت السلطة المدنية.

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