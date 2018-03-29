عميد بلدية طرابلس مختطف والمجلس البلدي يستنكر ويعلق عمله

عين ليبيا

قام مجهولون بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، باختطاف عبد الرؤوف بيت المال عميد بلدية طرابلس المركز من منزله في منطقة خلة الفرجان.

حيث استنكر المجلس البلدي في طرابلس في بيان له هذه العملية مؤكداً أن ما أطلق عليها جهة عبثية اقتحمت بيت العميد بقوة السلاح واقتادته إلى جهة مجهولة.

كما طلب المجلس البلدي من سكان العاصمة والمجلس الرئاسي اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والفورية للإفراج عن عميد البلدية.

هذا وحمل البيان الخاطفين كامل المسؤولية عن سلامة بيت المال لما يمثله من رمزية للعاصمة، معتبراً أن هذا الفعل يهدد قيام الدولة ومدنيتها، محذراً من أن اختطاف عميد بلدية طرابلس سيجر العاصمة إلى مالا يحمد عقباه.

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