على خلفية اختطاف عميدها.. بلدية طرابلس تعلن تعليق العمل داخل ديوانها

ليبيا – أعلنت بلدية طرابلس المركز في بيان لها تعليق عملها داخل ديوان البلدية ابتداءً من اليوم الخميس 29 مارس 2018 .

بلدية طرابلس أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أن تعليق العمل في ديوانها يأتي احتجاجاً على اختطاف عميدها عبدالرؤوف بيت المال .

يشار الى أن مجموعة مسلحة تابعة لداخلية الوفاق قد قامت باختطاف بيت المال من منزله بعد منتصف ليل يوم الاربعاء الاربعاء .

هذا وقد أكد مصدر مسؤول من ديوان المجلس البلدي طرابلس المركز تمكنهم من تحديد جهة إختطاف عميد البلدية عبدالرؤوف بيت المال لدى مجموعة مسلحة فى المدينة القديمة .

وقال المصدر لـ صحيفة المرصد فى وقت مبكر من صباح الخميس ، مفضلاً عدم إعلان هويته لأسباب أمنية ، أن مكتب التنسيق الأمني فى البلدية ترافقه مجموعة مساندة تابعة للداخلية بدأت التحرك لفك أسر عميد البلدية من خاطفيه وهم أيضاً مجموعة تابعة للداخلية وتعمل فى نطاق سلطة الدعم المركزي .

ولم يحدد المصدر أسباباً واضحة رشحت لهم لخطف بيت المال إلا أنه رجح عدة فرضيات منها ما يتعلق بأيدلوجية الخاطفين وخلفيتهم السياسية وأخرى تتعلق باعمال ازالة العشوائيات والمصائف المخالفة من قبل بلدية طرابلس المركزي وثالثة لربما تتعلق باجتماع البلديات الاخير دون أن يؤكد أي منها قبل الافراج عن المختطف ، نافياً وجود أي أمر قبض بحق العميد من أي جهة عدلية بعكس ما تداولته بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

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