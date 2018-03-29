داخلية الوفاق تبحث مع الأمم المتحدة هذه الموضوعات

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور مع المدير المفوض لبرنامج الأمم المتحدة سلطان هاجيف بحضور مدير البرنامج المشترك للأمن والشرطة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية انه جرى خلال اللقاء مناقشة آلية تسريع البرامج والأنشطة المقدمة للارتقاء بمهام وزارة الداخلية.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعمل على ضمان استعداد واستجابة المؤسسات التي تستهدفها وتحسين أدائها من أجل تعزيز تقديم الخدمات الأساسية والقدرة على الإسهام في الترابط الاجتماعي ومنع نشوب الصراعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية