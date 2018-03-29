اختتام بطولة للشطرانج في جامعة طرابلس وتميز مُلفت لبعض اللاعبين

عين ليبيا

أختتمت أمس الأربعاء بطولة جامعة طرابلس للشطرنج والتي أقيمت بكلية الزراعة، وبمشاركة 60 طالب وطالبة من مختلف الكليات، وأستمرت ليومين.

حيث أسفرت نتائجها عن فوز الطالب عبد الله الفيتوري من كلية الطب البشري بالمركز الأول، بينما حل بالمركز الثاني الطالب فيصل القيسي من كلية الطب البشري، بينما جاء ثالثا الطالب هاشم النعمي من كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، وجاء رابعا الطالب عبد المالك عمر من كلية الطب البشري ، وحل خامسا الطالب أحمد السوداني من كلية الطب البشري ، وعن فئة الطالبات تحصلت الطالبة طرفة عطار على المركز الأول.

كما حضر الإختتام الاستاذ محسن الضبع مدير إدارة النشاط العام بالجامعة المكلف، والأستاذ أحمد الباروني مشرف البطولة والأستاذ محمد بن حليم المدير التنفيذي للبطولة، وعدد من الأساتذة والطلاب.

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