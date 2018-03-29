الأرصاد: تغيرات في درجات الحرارة غدا

يستعرض لكم موقع قناة (218) حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم الخميس الموافق 29 مارس، علمًا أن نشرة الطقس منقولة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، وهذه التفاصيل:

– الشمال الغربي

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت مع احتمال سقوط زخات من المطر والرياح شمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (14-20) درجة مئوية وتسجل ارتفاع ملحوظ وتدريجي بداية من يوم الغد على أغلب المناطق.

– الشمال الشرقي

بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

تتكاثر السحب هذا اليوم على أغلب المناطق مع سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة والرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 50 ) كم/ساعة تتحول تدريجيا يوم الجمعة إلى جنوبية غربية فجنوبية خفيفة إلى معتدلة ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (12-18) درجة مئوية وتصل إلى ( 22 ) درجة مئوية على جالو والجغبوب وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.

– الجنوب الغربي

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين (18- 23) درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي يوم الغد على أغلب المناطق.

– الجنوب الشرقي

الكفرة – تازربو – السرير

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال هذا اليوم على أغلب المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 23 – 26) درجة مئوية.

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