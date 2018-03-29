بلدية جردس العبيد تحتفل بذكرى معركة الرحيبة ضد الاحتلال الإيطالي

جردس العبيد 29 مارس 2018 (وال) – أحيا أهالي بلدية جردس العبيد الأربعاء ذكرى معركة الرحيبة بحضور عميد البلدية المهدى المهشهش وأبناء المجاهدين ولفيف من المشايخ والأعيان والتركيبات الاجتماعية.

وقال أحد مُنظمي الحفل جمعة بوخيطر إن الحفل الذى نظم برعاية وإشراف نادى الكرامة قد تخلتلته عديد الفقرات المتنوعة حيث شهدت الذكرى ألعاب ترفيهية لطلاب المدراس العامة ومسابقات شعبية فى فترة الصباح ثم اختتم الذكرى بحفل خطابي.

وموقعة يوم الرحيبة هي معركة دارت بين المقاومين الليبيّين وقوات ليبيا الإيطالية في منطقة الرحيبة شرق ليبيا، يوم 28 من مارس عام 1927، جاءت بعد زحف القوات الإيطالية على معسكرات الثوار في دور العبيد، وانتهت المعركة بانتصار المقاومين الليبين وهزيمة الإيطاليين وانسحابهم، وتقهقرت القوات الإيطالية وتكبَّدت خسائر فادحة، بلغت – بحسب التقارير الرسمية – 6 ضباط و304 جنود، من أصل 756 جندياً وضابطاً.(وال – جردس العبيد)أ ف/ أ د

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