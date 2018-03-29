حراك نعم ليبيا يرحب باتفاق المصالحة بين مصراتة والزنتان

رحب الحراك الوطني ‘نعم ليبيا’ ،بكثير من التفاؤل ،باتفاق المصالحة بين مدينتي الزنتان ومصراته، ويراه خطوة هامة على طريق المصالحة الوطنية الشاملة بين المدن الليبية كافة.

و ثمن الحراك عاليا ما تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء التاريخي التصالحي بين المدينتين العريقتين، وخاصة ما يتعلق منه بحرمة الدم بين الليبيين ،مجددا الدعوة لكل المناطق لاقتفاء أثر هذه الخطوة النبيلة، وأن يسارعوا الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على أسس من التسامح والتعالي على الجراح ونسيان الماضي.

و أكد الحراك الوطني (نعم ليبيا) ،على دعمه لكل تحرك يقطع الطريق على مشاريع تقسيم الوطن او النيل من وحدته بأي شكل من الاشكال، ويرى ان أي خطوة تصالحية سيكون لها الأثر البالغ على استقرار البلاد وبناء الدولة وسيادة القانون وإرساء اركان المؤسسات الوطنية الشرعية الموحدة.

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