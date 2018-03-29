حراك “نعم ليبيا ” يرحب باتفاق المصالحة بين مدينتي الزنتان ومصراته

رحب الحراك الوطني “نعم ليبيا”، باتفاق المصالحة بين مدينتي الزنتان ومصراته، عاده خطوة هامة على طريق المصالحة الوطنية الشاملة بين المدن الليبية كافة.

وثمن الحراك ما تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء التصالحي بين المدينتين العريقتين، وخاصة فيما يتعلق بحرمة الدم بين الليبيين.

كما وجدد الحراك دعوته لكافة المناطق بالإسراع إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على أسس من التسامح والتعالي.

وشدد الحراك، على دعمه لكل تحرك يقطع الطريق على مشاريع تقسيم الوطن والنيل من وحدته بأي شكل من الأشكال، حيث يرى أن أي خطوة تصالحية سيكون لها الأثر البالغ على استقرار البلاد وبناء الدولة وسيادة القانون وإرساء اركان المؤسسات الوطنية الشرعية الموحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا