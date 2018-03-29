مدير مكتب العلاقات ببلدية طرابلس يكشف ملابسات عن إختطاف بيت المال ويؤكد إصابة أحد أبنائه

ليبيا -أكد مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة ببلدية طرابلس المركز محمد الزياني تعرض عميد البلدية عبدالرؤوف بيت لعملية خطف بقوة السلاح نافياً الإشاعات المتداولة عبر بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إعتقاله .

وفى منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك ، الخميس ، أكد الزياني أن منزل بيت المال تم إقتحامه أثناء العملية من قبل الخاطفين بعد منتصف الليل مؤكداً إعتدائهم على أبنائه وتسببهم فى جرح رأس أحدهم بالضرب .

ودعا الزياني كافة صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الى التوقف عن نشر الشائعات والابتعاد عن الفتنة وتقوى الله فى الرجل ، وذلك وفق تعبيره .

وقال المجلس البلدي فى بيان ان جهة عبثية اقتحمت بيت العميد بقوة السلاح واقتادته الى جهة مجهولة مطالباً سكان العاصمة والمجلس الرئاسي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والفورية للافراج عنه .

وحمّل البيان الخاطفين كامل المسؤولية عن سلامة بيت المال لما يمثله من رمزية للعاصمة التي باتت تشهد تحسناً ملحوظاً فى اتجاه قيام الدولة ليأتي هذا الخبر باختطاف عميدها .

واعتبرت بلدية طرابلس التي أعلنت تعليق العمل فيها بدءً من اليوم ان هذا الفعل يهدد قيام الدولة ومدنيتها محذرة بأن اختطاف عميد البلدية سيجر العاصمة الى مالا يحمد عقباه .

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية فيما إذا كانت عملية خطف أو إحتجاز وتوقيف .

وفى ذات السياق ، أكد مصدر مسؤول من ديوان المجلس البلدي طرابلس المركز تمكنهم من تحديد جهة إختطاف عميد البلدية عبدالرؤوف بيت المال لدى مجموعة مسلحة فى المدينة القديمة .

وقال المصدر لـ صحيفة المرصد فى وقت مبكر من صباح الخميس ، مفضلاً عدم إعلان هويته لأسباب أمنية ، أن مكتب التنسيق الأمني فى البلدية ترافقه مجموعة مساندة تابعة للداخلية بدأت التحرك لفك أسر عميد البلدية من خاطفيه وهم أيضاً مجموعة تابعة للداخلية وتعمل فى نطاق سلطة الدعم المركزي .

ولم يحدد المصدر أسباباً واضحة رشحت لهم لخطف بيت المال إلا أنه رجح عدة فرضيات منها ما يتعلق بأيدلوجية الخاطفين وخلفيتهم السياسية وأخرى تتعلق باعمال ازالة العشوائيات والمصائف المخالفة من قبل بلدية طرابلس المركزي وثالثة لربما تتعلق باجتماع البلديات الاخير دون أن يؤكد أي منها قبل الافراج عن المختطف ، نافياً وجود أي أمر قبض بحق العميد من أي جهة عدلية بعكس ماتداولته بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي .

ومن جهته ، أعرب السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر اليوم الخميس عن قلقه الشديد من اختطاف عميد بلدية طرابلس عبدالرؤوف بيت المال .

كما أعرب السفير بيكر في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” اطلعت عليها المرصد عن أمانيه بعودة بيت المال بسلامة الى أهله وذويه ، مبيناً أن الجريمة المنظمة خطر كبير يهدد أمن وسلامة الليبيين.

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية