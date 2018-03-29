اللجنة التحضيرية لمؤتمر إعمار بنغازي تعقد لقاءات هامة

التقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر والمعرض الدولي مساء اليوم الاربعاء، برئيس الهيأة العامة للمواصلات والنقل الكابتن “محمد علي عبدالقادر” حيث تم مناقشة آلية مشاركة الهيأة بالمؤتمر والمعرض الدولي، كما قام رئيس الهيأة بتقديم شرح مقتضب عن جملة من المشاريع والاستثمارات التي تعمل الهيأة على تنفيذها والتي تساهم بشكل كبير في حل العديد من المختناقات المتعلقة بوسائل النقل سواء الجوية، البحرية، البرية.

كما أثنى رئيس الهيأة على المجهودات الحثيثة التي تقوم بها لجنة الإعداد والتحضير للمؤتمر والمعرض الدولي، مؤكدا على استعدادهم التام للمشاركة وتقديم كافة الدعم لإنجاحه.

ومن جانبها قامت اللجنة التحضيرية المتمثّلة في رئيس اللجنة التحضيرية، ورئيس اللجنة الإعلامية، وعضو لجنة العلاقات، ومدير مكتب رئيس اللجنة الرئيسيّة بتوضيح أهداف ومحاور المؤتمر والمعرض الدولي، وإلى إمكانية الأستفادة من مشاركة هيأة المواصلات والنقل بوجه خاص وباقي الهيأت التابعة لرئاسة الوزراء في هذا الحدث الهام الذي تنتظره مدينة بنغازي.

يشار إلى ان اللجنة التحضيرية قامت بتقديم شهادة تقدير وعرفان لرئيس الهيأة العامة للمواصلات والنقل لدعمه الكامل لإنجاح المؤتمر والمعرض الدولي.

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