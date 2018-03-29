مدير امن جفارة يبحث إعادة افتتاح قسم الجوازات

‎عقد مدير أمن الجفارة اجتماعا اليوم الخميس مع أعضاء المجلس الاجتماعي وأعيان المنطقة لبحث عودة المؤسسات للعمل وتقديم خدماتها للمواطنين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن المشاركون في الاجتماع بحثوا العمل على صيانة بعض المقرات ومراكز الشرطة ووحدات المرور ودعمها من قبل وزارة الداخلية.

وناقش المشاركون في الاجتماع تفعيل قسم الجوازات وإعادته للخدمة في أقرب وقت ممكن.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي ستعقد في الفترة القادمة لزيادة التنسيق والعمل لعودة المؤسسات داخل المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية