المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، وجود عجز متوقع لإنتاج الشبكة يقدر بـ50 ميجاوات، موضحة أنه لا يوجد ساعات طرح أحمال نظرًا لعدم وجود فارق بين الاستهلاك والتوليد المتاح.

وأوضحت الشركة، في نشرتها اليومية عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» أن القدرة الإنتاجية للشبكة تقدر بـ4550 ميغاوات، فيما يبلغ الاستهلاك المتوقع 4600 ميغاوات.

وناشدت الشركة المواطنين بفصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، تفاديًا لتزامن الأحمال وارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية وحدوث أعطال.

The post «الكهرباء» تعلن وجود عجز متوقع في إنتاج الشبكة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية