كوريا الجنوبية تعلن قرب فتح سفارتها بطرابلس

أعلن القائم بأعمال سفارة كوريا الجنوبية خلال لقاءه، في طرابلس، رئيس الإدارة العامة للأمن الدبلوماسي العقيد وسام بن جابر، قرب إعادة افتتاح سفارة بلاده في العاصمة خلال المدة القادمة.

وأوضحت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية، الأربعاء، أن القائم بأعمال السفارة الكورية قدم مقترحا لتدريب شرطة الأمن الدبلوماسي في مجال “حماية الشخصيات “في بلاده.

وأضافت أن الإدارة العامة للأمن الدبلوماسي تولت حماية مبنى السفارة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن القائم بأعمال سفارة كوريا قدم واجب العزاء لأفراد الأمن الذين كانوا يؤدون واجبهم في حماية السفارة خلال عام 2014م.

يذكر أن أغلب سفارات الدول الأجنبية في ليبيا مغلقة منذ أزيد من ثلاث سنوات، وتمارس أغلب السفارات أعمالها من دولة تونس.

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