المفوضية العليا تقدم مقترحا بشأن انتخاب رئيس الدولة

اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مشروع نظام انتخاب رئيس للدولة يأخذ في اعتباره معطيات البيئة الليبية.

وأوضحت المفوضية عبر صفحتها الرسمية أن المشروع يتضمن الأخذ بنظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، بحيث يضمن نظام الانتخاب مشاركة من جميع مرشحي وناخبي مختلف المناطق مع الابتعاد قدر الإمكان عن خوض جولة ثانية من الانتخابات، بسبب ظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

ويتضمن المقترح مساعدة مرشحي الرئاسة في حصر دعايتهم الانتخابية في الدوائر التي يمكن أن يكون لهم فيها حظوظ أكبر من غيرها مع المرونة في حسم نتيجة المرشح الفائز، إذ أن هذا النظام يجمع بين الفوز بعدد من الدوائر، وكذلك الفوز بعدد النقاط التي يتحصل عليها كل مرشح في كل الدوائر الانتخابية.

ويقوم المقترح على أساس الصيغة القانونية الرئيسة التي تؤكد انه “يتم التنافس على مقعد رئيس الدولة على أساس نظام الدوائر المتعددة، والقيمة المتساوية لأصوات المقترعين في جميع الدوائر، وتعلن نتائج عملية الانتخاب حسبما ورد بها من نتائج، ولغرض دائرة انتخابية رئيسة”.

وبموجب ذلك تقسم البلاد إلى 11 دائرة انتخابية ويقوم هذا النظام على أساس الدوائر المتعددة لا الدائرة الواحدة، حيث تقسم الرقعة الجغرافية للبلاد إلى عدد فردي من الدوائر، لتفادي مسألة التساوي بين المرشحين في بعض الحالات.

وبحسب المقترح تكون القيمة التصويتية لجميع الدوائر ذات وزٍن واحد في احتساب نتيجة كل مرشح، ومن ثم فأن التنافس سوف يكون على مستوى الدوائر؛ أي أن كل مرشح ملزم بالحصول على أكبر عدد من أصوات كل دائرة على حده ويتم تحويل أصوات الناخبين التي يتحصل عليها كل مرشح إلى عددً من النقاط بناًء على التراتيب المتحصل عليها في كل دائرة، فكلما ارتفعت النسبة المتحصل عليها المرشح؛ كلما تقدم ترتيبه في الدائرة وزادت معه عدد النقاط، ويُعد المرشح الفائز ذلك الذي تحصل على مجموع أكبر عدد من النقاط في كل الدوائر وتعتمد نسبة الاصوات المتحصل عليها كل مرشح كأساس لتحديد ترتيب المرشح على مستوى الدائرة الانتخابية محل التنافس

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