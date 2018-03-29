الشرطة الإسبانية تضبط مقتنيات أثرية تم نهبها من مواقع أثرية في ليبيا

ليبيا – تمكنت الشرطة الأسبانية من إستعادة مقتنيات أثرية تم نهبها من مناطق سيطرة “تنظيم الدولة” في ليبيا.

ووفقا لمتابعة إخبارية لموقع BBC الناطق بالإنجليزية تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد فقد تم إعتقال خبيرين في فن التحف القديمة كلاهما يبلغ من العمر 31 عاماً في مدينة برشلونة بعد الإشتباه بكونهما جزء من عصابة دولية إشترت الآثار من مجاميع مرتبطة “بتنظيم الدولة” ومن ثم قامت ببيعها.

وضمت الآثار المنهوبة بعض المقتنيات المصرية القديمة فيما يعتقد أن مجموعة إسبانية هي من تتاجر بهذه المقتنيات ويعتقد أن إرسالها تم عبر آسيا أو الشرق الأوسط للتغطية على إصولها.

وسيواجه الإثنين الذين لم يكشف عن إسميهما تهما بالعضوية في منظمة إجرامية وتزوير الوثائق والتهريب وتمويل الإرهاب.

ترجمة المرصد – خاص

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