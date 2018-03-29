استكمال إجراءات ترحيل مهاجرين من طرابلس إلى موريتانيا

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس أن مندوب سفارة دولة موريتانيا قام صباح اليوم الخميس بزيارة إلى مقر الجهاز.

وبين المكتب الإعلامي للجهاز أن الزيارة تهدف لاستكمال الإجراءات اللازمة لاستخراج وثائق سفر مؤقتة للمهاجرين النزلاء بالجهاز تمهيدا لعودتهم طواعية إلى بلادهم عبر مطار إمعيتيقة الدولي بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

وكان رئيس شؤون الجوازات والقنصلية بسفارة الباكستان زار مقر الجهاز لتسليم رئيس وحدة الإيواء تذاكر الطيران الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الباكستانية من نزلاء الجهاز وذلك تمهيدا لعودتهم طواعية إلى بلادهم عبر مطار امعيتيقة بالعاصمة طرابلس.

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