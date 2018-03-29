اخبار ليبيا الان

التلوث يهدد شواطئ عروس البحر

تم النشر منذُ 1 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية من مخاطر تلوث مياه شاطىء طرابلس نتيجة صب مياه الصرف الصحي داخله بدون إخضاعها لمراحل المعالجة اللازمة.

وقالت الجمعية الليبية، الخميس، أن ملوثات مياه الصرف الصحي تسببت في تسميم الأسماك وسرطنتها، وأن تناولها يشكل خطراً على صحة المواطنين.

وبلغت كميات المياه الملوثة التي يتم نقلها إلى مياه شواطئ طرابلس 38 مليون متر مكعب، تسببت في انخفاض تركيز ملوحة مياه البحر بشكل كبير، الأمر الذي هدد حياة الكثير من أنواع الأسماك التي لا تستطيع العيش في مستويات ملوحة منخفضة.

وأكدت الجمعية المعنية بحماية الحياة البرية، أن نتائج التحليلات التي أجريت على عينات من مياه بحر طرابلس أظهرت تلوثها بمياه الصرف الصحي.

وحذر المجلس البلدي طرابلس كافة المواطنين من السباحة بشواطئ المدينة، بسبب الفيروسات والبكتيريا المنتشرة داخلها نتيجة التلوث، وفق ما نقلته الجمعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك