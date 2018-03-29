التلوث يهدد شواطئ عروس البحر

حذرت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية من مخاطر تلوث مياه شاطىء طرابلس نتيجة صب مياه الصرف الصحي داخله بدون إخضاعها لمراحل المعالجة اللازمة.

وقالت الجمعية الليبية، الخميس، أن ملوثات مياه الصرف الصحي تسببت في تسميم الأسماك وسرطنتها، وأن تناولها يشكل خطراً على صحة المواطنين.

وبلغت كميات المياه الملوثة التي يتم نقلها إلى مياه شواطئ طرابلس 38 مليون متر مكعب، تسببت في انخفاض تركيز ملوحة مياه البحر بشكل كبير، الأمر الذي هدد حياة الكثير من أنواع الأسماك التي لا تستطيع العيش في مستويات ملوحة منخفضة.

وأكدت الجمعية المعنية بحماية الحياة البرية، أن نتائج التحليلات التي أجريت على عينات من مياه بحر طرابلس أظهرت تلوثها بمياه الصرف الصحي.

وحذر المجلس البلدي طرابلس كافة المواطنين من السباحة بشواطئ المدينة، بسبب الفيروسات والبكتيريا المنتشرة داخلها نتيجة التلوث، وفق ما نقلته الجمعية.

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