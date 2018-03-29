ليبيا تشارك في اجتماع "أفريبول" لمكافحة الجريمة العابرة للحدود

شارك وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق خالد مازن والوفد المرافق له في أعمال الاجتماع التشاوري لمنظمة أفريبول الذي اختتم اعماله في العاصمة الجزائرية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية انه جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة الإلكترونية.

وتعنى منظمة أفريبول بتسهيل تبادل المعلومات بين قوات الشرطة بخصوص الجريمة الدولية والإرهاب والمخدرات والاتجار بالأسلحة، في أفريقيا، وهي أكبر منظمة شرطة في القارة الإفريقية أنشئت يوم 13 ديسمبر 2015 في الجزائر مؤلفة من قوات الشرطة لـ41 دولة، ومقرها الرئيسي في أعالي بن عكنون بالجزائر العاصمة.

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