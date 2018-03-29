كاجمان يبحث مع سفير ألمانيا أوضاع الجنوب

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان اليوم الخميس، سفير ألمانيا لدى ليبيا “كرستيان بوك” لبحث التعاون المشترك بين البلدين.

وبينت ادارة التواصل بحكومة الوفاق أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحث الوضع الراهن في الجنوب، وإيجاد الحلول الجذرية للأزمة، وجبر الضرر بين الأطراف المتنازعة.

وبحث اللقاء، التعاون الثنائي بين ليبيا وألمانيا في مجالات التعليم، والصحة، والأمن، وتشكيل لجان ليبية ألمانية تتواصل مع مكتب النائب كاجمان.

وكان عضو مجلس النواب عن منطقة الشاطئ بالجنوب الليبي علي السعيدي أعلن فشل جهود اللجنة المكلفة من حكومة الوفاق بتهدئة الأوضاع في الجنوب.

وبين السعيدي أن الوفد فشل في مهمته بعد رفض طرفي النزاع (قبيلتي التبو وأولاد سليمان) لقاءه لأنهم اعتبروا المجلس الرئاسي الحكم والخصم في ذات الوقت.

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