وزير داخلية الوفاق يتفقد جهاز الشرطة السياحية

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق العميد عبدالسلام عاشور بجولة تفقدية لجهاز الشرطة السياحية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن عاشور اجتمع خلال الزيارة مع مدير جهاز الشرطة السياحية وأعضاء ورؤساء المكاتب بالجهاز وذلك للاطلاع على سير العمل والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه الجهاز.

اجتمع وزير الداخلية في وقت سابق مع المدير المفوض لبرنامج الأمم المتحدة سلطان هاجيف بحضور مدير البرنامج المشترك للأمن والشرطة لمناقشة آلية تسريع البرامج والأنشطة المقدمة للارتقاء بمهام وزارة الداخلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية