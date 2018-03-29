عميد بلدية بنغازي يستنكر اختطاف عميد المجلس البلدي طرابلس المركز

بنغازي 29 مارس 2018 (وال) – استنكر عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار حادثة اختطاف عميد المجلس البلدي طرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال.

واعتبر المستشار عبدالرحمن العبار هذا العمل الخارج عن القانون دليلا على سيطرة المليشيات على بعض المناطق.

وأكد عميد البلدية أنه ما لم تتوحد الجهود من قبل جميع الليبيين ونبذ الخلافات بينهم ومواجهة مثل هذه الأعمال غير المشروعه , والسعي إلى توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية فإن حرية المواطن وحياته ستكون في خطر دائم.

يشار إلى أن المجلس البلدي طرابلس المركز أعلن اليوم الخميس تعليق أعماله احتجاجا على اختطاف العميد.(وال – بنغازي) ع ط/ أ د

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