أعضاء بمجلس الدولة يطالبون بفرض سيادة القانون

دان أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن مدينة طرابلس “اختطاف” عميد بلدية طرابلس عبد الرؤوف بيت المال.

وطالب أعضاء المجلس في بيان تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه “المجلس الرئاسي والجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتهم في ضمان سلامته والإسراع بإطلاق سراحه”.

وأضاف البيان أن “تكرار مثل هذه العمليات التي طالت العديد من المواطنين وموظفي الدولة والسياسيين تعد اعتداء على امن العاصمة واستقرارها” مؤكدا انه “لا سبيل لوقف مثل هذه الممارسات إلا بفرض سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب”.

من جانبه أعلن المجلس البلدي طرابلس المركز، تعليق العمل داخل المجلس بداية من اليوم الخميس وذلك احتجاجا اختطاف عميد البلدية مبينا أن مجهولين اختطفوا بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، بيت المال، من منزله في منطقة خلة الفرجان.

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