مصدر قضائي: نتعاون مع فرنسا في قضية «ساركوزي» منذ عامين

أكد مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة الليبية أن التعاون بين السلطات القضائية الليبية ونظيرتها الفرنسية بدأ قبل عامين حول القضية المتهم فيها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بمويل حملتها الانتخابية بأموال ليبية.

ونقل راديو فرنسا الدولى «أر إف أي» عن مسئول ليبى، تحفظ على ذكر اسمه، «أن أول طلب بخصوص قضية اتهام «ساركوزي» من المحاكم الفرنسية قدم إلى ليبيا فى يناير 2014، إلا أن التعاون الفعلى بين الجانبين بدأ قبل عامين».

وأرسل القضاء الفرنسى عدة وفود إلى طرابلس بهذا الشأن فى الأشهر الأخيرة، وبدأ القضاء الليبى فى الاستجابة، وتجلى ذلك بشكل خاص فى تسليمه شهادات 3 من كبار الشخصيات الليبية السابقة وهم عبد الله السنوسى الرئيس الأسبق للاستخبارات الخارجية الليبية، والبغدادى المحمودى آخر رئيس وزراء فى عهد القذافى، وعبد الله منصور الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلى.

وسلمت النيابة العامة الليبية معلومات إلى القضاء الفرنسى قيل إنها أسهمت فى التعجيل بتوجيه الاتهام للرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزي.

وقال الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أن جهازه سلم المحاكم الفرنسية 3 شهادات لمسئولين ليبيين سابقين رفيعى المستوى، بشأن شبهات تمويل نظام القذافى، حملة نيكولاى ساركوزى الانتخابية عام 2007.

