غادر ثلاثة مهاجرين غير شرعيين مغاربة ليبيا، اليوم الخميس، تم ترحيلهم من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة عبر مطار معيتيقة الدولي.

وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أسماء المهاجرين الذين تم ترحيلهم وهم حيسو المحجوب وموحي التاغي وكمال غنام.

يذكر أن مندوب سفارة موريتانا لدى ليبيا قد زار جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس صباح اليوم.

