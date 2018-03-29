إحالة ساركوزي لمحكمة الاستئناف بتهمة الفساد واستغلال النفوذ

أحيل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، إلى محكمة الاستئناف بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.

وأكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية اليوم الخميس، “إحالة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى محكمة الاستئناف بتهمة الفساد واستغلال نفوذ على خلفية فضيحة تلقيه أموالا من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007”.

وفي هذا الشأن نفى مؤخرا الرئيس الأسبق ساركوزي، الاتهامات الموجهة إليه، وذلك في إطار التحقيق في تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2007 من ليبيا، بحسب ما أورده موقع “بي أف أم تي في” التلفزيوني.

وقالت القناة نقلا عن مصدر: أن “نيكولا ساركوزي ينفي الاتهامات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية