الأمم المتحدة في ليبيا تدين حادث اختطاف عميد طرابلس

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اختطاف عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال، اليوم الخميس.

وحذرت البعثة، خلال بيان لها، من تزايد حالات الاختطاف في المدينة خلال الفترة الماضية، ودعت البعثة جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ موقف واضح يدين هذا التوجه المثير للقلق في طرابلس وغيرها من المدن.

يذكر أن المجلس الأعلى للدولة قد أصدر بيان يحمل فيه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مسئولية إطلاق سراح عميد بلدية طرابلس.

