ارتال مسلحة تتجه من ترهونة إلى طرابلس

قال شهود عيان إن أرتال مسلحة وشاحنات تحمل دبابات تتجه من مدينة ترهونة نحو العاصمة طرابلس.

وأعلن عضو مجلس النواب علي السعيدي اندلاع مناوشات على مشارف وادي الربيع بين مجموعة الكنايات التابعة للجماعة الليبية المقاتلة ومجموعات مسلحة تابعة للمجلس الرئاسي.

وبين السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن المناوشات اندلعت اثر توجه مجموعة الكنايات إلى مشارف وادي الربيع تمهيدا للعودة إلى مدينة طرابلس فقامت مجموعات مسلحة تابعة للمجلس الرئاسي بالدخول في مناوشات معها.

وأشار السعيدي إلى أن مجموعة الكنايات تقيم حاليا في مدينة ترهونة بعد أن تم طردها في يونيو من العام الماضي من العاصمة طرابلس.

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