معيتيق يبحث سبل حلحلة المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل وزارة الصحة

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل وزارة الصحة بحكومة الوفاق في كل التخصصات لا سيما ما يتعلق بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وجاء ذلك بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي خلال إجتماع عقده أمس الاربعاء مع المرشح لحقيبة صحة الوفاق عمر البشير وكل من وكيلي الوزارة عيسى العمياني ومحمد هيثم ومدير جهاز الإمداد الطبي الطاهر بالخير ومدير إدارة الصيدلة ناهد المكي وز رئيس لجنة العطاء الفرعي فوزية الغرياني.

معيتيق أكد على أن توفير الدواء للمواطن و تقديم الخدمة الطبية الجيدة له من أولويات عمل المجلس الرئاسي ولا يمكن التأخير فيها بأي شكل من الأشكال من خلال متابعته عمل اللجان المشكلة والتي أوكلت لها مهمة توفير الأدوية.

ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود و تذليل الصعاب من أجل توفير الأدوية بشكل منتظم وبدون تأخير، معلناً لهم استعداد المجلس الرئاسي لتذليل كافة المختنقات التي تعيق عمل وزارة الصحة.

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