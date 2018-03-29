هدوء حذر في عين زارة بعد اشتباكات مسلحة

قالت مصادر مطلعة أن حالة من الهدوء الحذر تسود منطقة عين زارة جنوب شرق العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، اليوم الخميس. وبينت المصادر انه جرى إغلاق الشوارع الرئيسية الرابطة بين عين زارة ووادي الربيع تم إغلاقها أمام حركة السير.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة للواء السابع ترهونة المعروف بـ”الكانيات” والكتيبة 42 بمنطقة وادي الربيع بعين زارة جنوب العاصمة طرابلس. وذكر شهود عيان أن الاشتباكات اندلعت عقب هجوم قامت به قوة مسلحة تابعة للواء ترهونة على إحدى تمركزات الكتيبة 42 قرب جسر طريق وادي الربيع.

وبحسب الشهود فإن منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس والتي تسيطر عليها قوات اللواء السابع بترهونة تشهد منذ صباح اليوم، تحشيدات للآليات المسلحة الثقيلة والمتوسطة. وفي سياق متصل شوهدت أرتالا مدججة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة تابعة لكتيبة ثوار طرابلس تتجه إلى منطقة وادي الربيع لدعم الكتيبة 42 لصد تقدم قوات لواء ترهونة.

يشار إلى أن الكتيبة 42 واللواء السابع ترهونة وكتيبة ثوار طرابلس تابعة لحكومة الوفاق الوطني بطربلس.

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