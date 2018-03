المتوسط:

عقدت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي الواحات، اجتماعًا، أمس الأربعاء، ضم مدير مكتب الشركة، أحمد محمد، ومدير جهاز الشرطة الزراعية، ورئيس مركز الحرس البلدي.

وناقش المجتمعون الاعتداءات على خطوط المياه، ووضع الحلول اللازمة لها، كما تم وضع دراسة لتنفيذها من خلال لجنة مهمتها الحصر والتنفيذ، تكون بداية عملها مطلع الأسبوع القادم.

