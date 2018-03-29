بلدي مصراتة: زيارة الزنتان خطوة نحو دولة المؤسسات والقانون

وصف المجلس البلدي مصراتة، الخميس، زيارة وفد من مدينة مصراتة إلى الزنتان، بالخطوة المهمة نحو الاستقرار والوصول إلى بناء دولة المؤسسات والقانون.

ودعا المجلس، في بيان له على صفحته الرسمية، “إخوانه” من الزنتان إلى زيارة مصراتة، مناشدا الليبيين كافة تغليب مصلحة البلاد، وتبني لغة التصالح والتسامح، وفق البيان.

يذكر أن وفدا من مدينة مصراتة زار، الأربعاء، الزنتان من أجل تحقيق المصالحة ورأب الصدع بين المدينتين، أصدروا عقبه بيانا يشدد على مدنية الدولة، ورفض الانقلابات، وضرورة الدفع نحو المصالحة الشاملة.

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