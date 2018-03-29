إدانات لاختطاف عميد بلدية طرابلس المركز

أدانت البعثة الأممية إلى ليبيا، الخميس، اختطاف عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال، محذرة من تزايد حالات الاختطاف في المدينة.

ودعت البعثة الأممية، في بيان، جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ موقف واضح يدين هذا التوجه المثير للقلق في طرابلس وغيرها من المدن.

بدوره، قال المجلس البلدي طرابلس المركز، الخميس، إنه في اجتماعات متواصلة ويجري اتصالات مستمرة مع كافة الجهات المسؤولة ذات العلاقة بخصوص اختطاف بيت المال، داعيا سكان البلدية للتعبير عن استنكارهم واستهجانهم للحادثة.

من جهته، استنكر تجمع أهالي وسكان طرابلس الكبرى واقعة الاختطاف، واعتبر أن هذه أعمال “همجية وغير مسؤولة”، مطالبا الجهات ذات العلاقة بالتدخل لإطلاق سراح بيت المال، مهيبا بمؤسسات المجتمع المدني الوقوف ضد أعمال ترويع المواطنين والمسؤولين.

كما أدان مجلس حكماء وأعيان طرابلس خطف بيت المال، محملا الجهات الأمنية المسؤولة والحكومة مسؤولية سلامته بصفته مواطن وشخص منتخب عن أهالي بلدية طرابلس المركز.

من جانبه، استنكر عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، حادثة اختطاف عميد بلدية طرابلس المركز، موكداً أنه ما لم تتوحد الجهود من قبل جميع الليبيين ونبذ الخلافات بينهم ومواجهة مثل هذه الأعمال غير المشروعة والسعي إلى توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، فإن حرية المواطن وحياته ستكون في خطر دائم .

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