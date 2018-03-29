صوان يبحث مع السفير الإيطالي مستجدات الوضع «السياسي» في ليبيا

عين ليبيا

التقى رئيس حزب العدالة والبناء السيد محمد صوان الثلاثاء السفير الايطالي جوزيبي بيروني في مقر السفارة الايطالية بالعاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء الذي حضره رئيس مكتب الشباب بالحزب آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة السياسية الليبية، حيث نقل صوان وجهة نظر الحزب ودور المجتمع الدولي ودول الجوار في دعم جهود الوفاق وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا ومنطقة المتوسط.

وشدد صوان على أهمية التمسك بالاتفاق السياسي كمخرج وحيد للأزمة مع ضرورة تشجيع كل الأطراف باتجاه إنهاء الأجسام الموازية وتوحيد المؤسسات.

وأكد رئيس الحزب على أن إنجاز الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور يشكل فرصة لتعزيز الاستقرار وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات والخروج من المراحل الانتقالية إلى الدائمة.

ومن جهته أكد السفير الايطالي على موقف بلاده الثابت من دعم الاتفاق السياسي والتعامل مع الأجسام الشرعية والحرص على دعم كل جهود الأمن والاستقرار في ليبيا.

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