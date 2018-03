عن لقاء المصالحة في الزنتان.. «بلدية مصراتة»: لا حل إلا بالحوار بعيدًا عن الاقتتال

المتوسط:

رحب المجلس البلدي لمدينة مصراتة بلقاء المصالحة الذي تم في الزنتان، مؤكداً أنه لا حل للأزمة الليبية سوى بالحوار وإنجاز المصالحة الوطنية بعيداً عن الاقتتال والاحتراب.

واعتبر بلدي مصراتة، في بيان صادر عنه، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذه الخطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والحفاظ على النسيج الاجتماعي للوصول إلى بناء دولة المؤسسات والقانون داعيا المسؤولين في الزنتان إلى زيارة مدينة مصراتة.

