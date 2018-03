خاص / المتوسط

كشف عضو المجلس البلدي طرابلس محمد فاضل جبران، أنه تم التواصل مع عميد البلدية، عبد الرؤوف بيت المال، داخل المباحث العامة.

وأشار جبران، في تصريح خاص لـ” المتوسط” ان عميد بلدية طرابلس تحدث مع عائلته في الهاتف، دون اعطاء أي تفاصيل اخرى.

وكانت الإدارة العامة للمباحث العامة، نفت نبًا اختطاف عميد بلدية طرابلس المركز، مؤكدة أنه تم اعتقاله أمس، بعد استيفاء جمع المعلومات والاستدلالات بشأن تهم تتعلق بالفساد الإداري.

وأكدت الإدارة، أن ما ورد في بيان مجلس بلدية طرابلس المركز بشأن توصيف الاعتقال بأنه اختطاف عاري تمامًا من الصحة.

وكان قد أصدر المجلس البلدي طرابلس المركز، بيانًا اليوم الخميس، يفيد بأنه تلقى نبأ اختطاف عميد البلدية من قبل جهات عبثية بعد اقتحام بيته بقوة السلاح واقتياده إلى جهة مجهولة.

The post ” جبران” يكشف لـ” المتوسط” مكان وجود عميد بلدية طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية