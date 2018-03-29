تعاون ليبي أسباني للقبض على مهربي آثار ليبية

أفادت السفارة الليبية بالعاصمة الإسبانية مدريد، الخميس، أن عملية القبض على أشخاص في برشلونة بتهمة حيازة قطع أثرية هُرّبت من ليبيا كانت بتنسيق بين حكومة الوفاق والسلطات الإسبانية.

وأوضحت السفارة في بيان نشر على صفحتها الرسمية للسفارة، أنها تابعت ومكتب النائب العام الليبي وعددا من خبراء ليبيين من الهيئة العامة للآثار عملية القبض على الأشخاص المتهمين في سرقة الآثار، مشيرة الى أن العمل جارٍ على استعادة القطع الأثرية المسروقة إلى موطنها الأصلي ليبيا.

يذكر أن الشرطة الإسبانية أعلنت الثلاثاء، إلقاء القبض على مهربي آثار إسبان بحوزتهم قطع أثرية سرقت من ليبيا.

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