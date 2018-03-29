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مفتل 7 جنود في هجوم نفذه انتحاري على بوابة شرق اجدابيا شرق ليبيا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

قال الناطق الرسمي باسم فرع الهلال الأحمر في مدينة إجدابيا منصور عاطي إن سبعة جنود قتلوا، وأصيب أكثر من خمسة عشرـ مساء الخميس في تفجير استهدف البوابة الشرقية لمدينة اجدابيا شرق ليبيا.

وأوضح عاطي أن عددا من الجرحى نقلوا إلى مستشفى امحمد المقريف في المدينة لتلقي العلاج بعد إصابتهم في التفجير، مبينا أن حالتهم متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والخطرة.

وقال مصدر أمني لموقع ليبيا الخبر إن الهجوم نفذه انتحاري يقود سيارة مفخخة على البوابة الشرقية لمدينة إجدابيا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويعتبر هذا الهجوم الخامس الذى يُشن على بوابات تابعة لقوات عملية الكرامة في وسط ليبيا، خلال نحو خمسة أشهر.

وأدى آخر هجوم نفذه انتحاري على بوابة الستين جنوب مدينة إجدابيا منذ ثلاثة أسابيع إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجراح بينهم مهاجران غير شرعيان، وأعلن تنظيم الدولة داعش عقب الهجوم مسؤوليته عن الحادثة.

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ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

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