بعثة الأمم المتحدة والمجلس الأعلى للدولة يدينان اختطاف عميد بلدية طرابلس

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اختطاف عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال، في بيان الخميس.

وحذرت البعثة من تزايد حالات الاختطاف في المدينة ودعت جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ موقف واضح يدين هذا التوجه المثير للقلق في طرابلس وغيرها من المدن.

وفي السياق ذاته أدان أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن مدينة طرابلس حادثة اختطاف عميد بلدية طرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال. وطالب أعضاء المجلس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والجهات المختصة بتحمل مسؤوليتهم في ضمان سلامة العميد وإطلاق سراحه. وقال أعضاء مجلس الدولة عن طرابلس إن تكرر هذه العمليات التي استهدفت المواطنين وموظفي الدولة والسياسيين يعد اعتداء على أمن العاصمة واستقرارها ولا سبيل لوقف هذه الممارسات إلا بفرض سيادة القانون.

وفي السياق ذاته أدان عميد بلدية بنغازي حادثة الاختطاف ، وطالب بتوحد الجهود ونبذ الخلافات ومواجهة هذه الأفعال والسعي إلى توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

وأصدر المجلس البلدي بيانا أدان الحادثة بالإضافة إلى مجلس أعيان وحكماء بلدية طرابلس المركز و تجمع أهالي وسكان طرابلس الكبرى.

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