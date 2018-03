حزب العدالة والبناء و”الجزيرة” القطرية يروجان لدعوات التظاهر غدًا

نشرت الصفحة الرسمية لقناة الجزيرة القطرية الموجهة إلى ليبيا، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا، رصدته “المتوسط”، يدعو للتظاهر تحت مسمى “حراك 30مارس”، غدًا الجمعة 30مارس، في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، للمطالبة بضرورة الإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية والاستفتاء على الدستور والانتقال إلى مرحلة السلطات الدائمة في ليبيا.

جدير بالذكر أن رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ، محمد صوان قد صرح في أكثر من مناسبة، وقاد حملة للمطالبة بالاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات، وهو نفس الاتجاه الذي تعالت أصوات محسوبة على تيار الإخوان للمطالبة به، عبر فضائيات ليبية معروفة بكونها ناطقة بلسان “الإخوان” و”المقاتلة”، وتبث من تركيا، قبل أن تدخل الجزيرة القطرية اليوم على الخط.

وفي نفس السياق، ثارت خلال الأيام الماضية، عاصفة من الهجوم والاستنكار على تصريحات مبعوث الجامعة العربية لدى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، من قبل شخصيات محسوبة على “الإخوان” و “المقاتلة”، والتي كان قد قال خلالها “إن الأولوية للانتخابات، وإن معضلة الاستفتاء على الدستور لا ينبغي أن تعرقل العملية الانتخابية”.

هذا ولا تتوفر معلومات كثيرة حول هذا الحراك، لكن الأمر اللافت للنظر هو محاولة شخصيات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، الترويج له بأنه حراك مدني ينظمه مجموعة من النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، بهدف تغيير الخريطة السياسية، وبأنه يلقى تأييدًا شعبيًا.

ففي تصريح صحفي، رصدته “المتوسط”، قال القيادي بحزب العدالة والبناء وعضو المجلس الانتقالي السابق، عبدالرزاق العرادي، إن حراك 30 مارس وحراك الدستور أولا ومبادرة الراية البيضاء، وكل حراك يطالب بنبض الشارع يجب أن يرحب به، مضيفًا أن توحيد المؤسسات ورفض استمرار المراحل الانتقالية والاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات بعده وليس قبله وتحقيق المصالحة، كلها مطالب شعب وليست مطالب فئوية، مطالب يسعى الخيرون لإيجادها على أرض الواقع -بحسب قوله-

