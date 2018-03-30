تفجير اجدابيا.. تفاصيل ما حدث

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أكد مدير مستشفى المقريف عبدالفتاح القزيري، لـ”218 نيوز”، الخميس، أن عدد ضحايا التفجير الذي استهدف بوابة اجدابيا الشرقية وصل إلى 5 قتلى و6 جرحى، مضيفا أن اثنين من الجرحى حالتهما حرجة ونقلوا إلى غرفة العمليات لتلقي العلاج.

وأشار القزيري إلى أنه تم إعلان حالة طوارئ في المستشفى ودعوة المواطنين للتبرع بالدم للتعامل مع الجرحى.

من جانبه، أوضح آمر الغرفة الأمنية اجدابيا العميد فوزي المنصوري، أن التفجير ناجم عن سيارة محملة بكمية من المتفجرات قادمة من اتجاه مدينة بنغازي، لمن اتجاهها لا يؤكد أنها قادمة من بنغازي.

وقال المنصوري، لـ”218 نيوز”، إن عائلة أصيبت بالتفجير تزامن وجودها في البوابة مع لحظة التفجير، ذاكرا أن الاختراقات تحدث في جميع الدول لكنها لن تثني الجيش عن مواجهة الإرهاب.

وأضاف المنصوري أن القصد من استهداف اجدابيا هو السيطرة على الهلال النفطي ومحاولة مهاجمة بنغازي، فالجماعات المتطرفة تقوم بهذه الأعمال الأرهابية لأنها فقدت القدرة على الحرب، والجيش يسعى لاكتشاف الخلايا النائمة في المدينة وقد تم كشف بعضها في السابق، كما تم جلب متطرفين من غرب البلاد بعمليات استخباراتية.

بدوره، دعا آمر معسكر التسليح والذخيرة في اجدابيا النقيب أكرم بوحليقة، الأهالي الابتعاد عن التجمعات في هذه الأوقات، وقال إن الإرهابيين يستهدفون البوابات لأنها لاتسمح لهم بالانتقال إلى المدن الأخرى.

وأكد بوحليقة أن جميع معسكرات مدينة اجدابيا جاهزة بكاملها لأي هجوم، لكن مواجهة التفجيرات الإرهابية تتطلب عملا أمنيا وليس قتالا عسكريا، مبينا أن منافذ اجدابيا تحتاج إلى بوابات إلكترونية.

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