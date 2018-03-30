مقتل 5 على الأقل في انفجار سيارة ملغومة شرقي ليبيا

بنغازي — سبوتنيك. وأفاد مصدر أمني لوكالة “سبوتنيك”:

أن سيارة مفخخة استهدفت بوابة أمنية للشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، وكان يقود السيارة انتحاريا قادما من الجهة الشرقية.

وأشار المصدر إلى “سقوط عدد من القتلى والجرحى ،جميعهم من العسكريين”، وأضاف أن “الأجهزة الأمنية في مدينة أجدابيا، حذرت المواطنين من الانتقال أو التجمع عند موقع الانفجار، وأن هناك معلومات تشير إلى وجود سيارة مفخخة تحاول الأجهزة الأمنية الكشف عنها”.

وقال مدير مستشفى الشهيد محمد المقريف عبدالفتاح الدليمي لسبوتنيك إن “عدد ضحايا الانفجار الذي استهدف البوابة الأمنية في مدينة أجدابيا، وصل إلى 5 قتلي و5 جرحي وثلاثة آخرين بغرف العناية الفائقة”.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن أحد الأفراد الذين قتلوا بغارة جوية أمريكية في ليبيا مطلع الأسبوع، كان مسؤولا كبيرا في تنظيم “القاعدة” ببلاد المغرب الإسلامي.

ووفقا لوكالة “رويترز”، نفذت الضربة يوم السبت، وهي الأولى ضد عناصر القاعدة في ليبيا، وأودت بحياة “إرهابيين اثنين” في إطار جهود تهدف لحرمان المتشددين من ملاذ آمن في صحراء ليبيا الشاسعة، وكان الجيش أقر في وقت سابق بتنفيذ الضربة لكن لم يكشف عن أهدافها سوى أمس.