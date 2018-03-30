الشرع : المصالحة الوطنية يجب أن تكون لصالح البلاد لا لصالح المدن والأفراد

دعا رئيس الأمانة العامة لمجلس شيوخ ليبيا أيوب الشرع إلى تحقيق المصالحة التامة وحقن الدماء في بلاده.

وأضاف الشرع، في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الخميس، أن مجلس شيوخ ليبيا كان قد دعا إلى حقن الدماء والمصالحة بين أبناء الشعب الليبي في وقت كانت هذه الدعوة بمثابة “الخيانة العظمى” التي قد تلاحق صاحبها.

وأعرب الشرع عن أمله في أن تشمل المصالحة الوطنية جميع الليبيين، وأن تكون لصالح البلاد لا لصالح المدن والأفراد.

وأكد أن تفعيل المصالحة الوطنية في ليبيا يستلزم العمل على القضايا المستعجلة، ولاسيما المتعلق بعودة اهالي تاورغاء وبنغازي وجميع المهجرين الليبيين بالخارج.

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