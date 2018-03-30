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الشرع : المصالحة الوطنية يجب أن تكون لصالح البلاد لا لصالح المدن والأفراد

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعا رئيس الأمانة العامة لمجلس شيوخ ليبيا أيوب الشرع إلى تحقيق المصالحة التامة وحقن الدماء في بلاده.

وأضاف الشرع، في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الخميس، أن مجلس شيوخ ليبيا كان قد دعا إلى حقن الدماء والمصالحة بين أبناء الشعب الليبي في وقت كانت هذه الدعوة بمثابة “الخيانة العظمى” التي قد تلاحق صاحبها.

وأعرب الشرع عن أمله في أن تشمل المصالحة الوطنية جميع الليبيين، وأن تكون لصالح البلاد لا لصالح المدن والأفراد.

وأكد أن تفعيل المصالحة الوطنية في ليبيا يستلزم العمل على القضايا المستعجلة، ولاسيما المتعلق بعودة اهالي تاورغاء وبنغازي وجميع المهجرين الليبيين بالخارج.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الشرع والقانون يقول عودة مهجري تاورغاء وبنغازي – اي لن يعود احدا منهم ولو خربت ليبيا – للفئتين جرائم في منضور الطرف المهجر لهم وبهذا لن يا شرع تشرعن الجريمة – وان كل من يتحدث عن حالتين غير متشابهتين فهو يحرث في الطين ويضحك على الليبين ولن تستقيم ليبيا الا اذا دخل الجيش العربي الليبي الى طرابلس وعندها يشرعن ما لم يشرعن يا شرعن

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