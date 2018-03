المتوسط:

استقبل محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق، أمس الخميس، فنشنزو تاليافري، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود في ليبيا، لمناقشة حادثة جلوس ” المستشار الجمركي ” لبعثة الإتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود في ليبيا في المقعد المخصص لليبيا أثناء اجتماعات المنظمة العالمية للجمارك المنعقدة في مدينة بروكسل خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس 2018 .

وأوضح فنشنزو تاليافري، رئيس البعثة أن الواقعة كانت نتيجة خطأ شخصي غير مقصود من البعثة، وأقر بأن هذا خطأ مخالف للأعراف الدبلوماسية، و قدم إعتذارًا رسميا و تعهدا بعدم تكرار ذلك، كما أكد على أن الموظف المعني قد تم إيقافه عن العمل.

و شدد فنشنزو على أن طبيعة عمل البعثة هو تقديم الدعم و المشورة الفنية للدولة الليبية و مؤسساتها بغية تحقيق مزيد من الأمن و الاستقرار.

و من جانبه شدد سيالة على ضرورة احترام السيادة الوطنية الليبية و أن هذه الواقعة رغم كونها خطأ شخصي إلا أن ذلك لا يعني التهاون في اتخاذ إجراءات حاسمة و حازمة لحفظ هيبة الدولة و سيادتها، و أن ليبيا لا يمثلها و لا يتحدث باسمها إلا الليبيون .

The post رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود الليبية يعتذر لـ «سيالة» عن حادث اجتماع الجمارك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية