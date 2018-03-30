اعتذار أوروبي عن حادثة “مقعد ليبيا”

اعتذر رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود في ليبيا فنشنزو تاليافري، الخميس، عن جلوس المستشار الجمركي للبعثة على مقعد ليبيا أثناء اجتماعات المنظمة العالمية للجمارك في بروكسل.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة خارجية الوفاق، إن اعتذار تاليافري، جاء خلال لقاء مع الوزير المفوض محمد سيالة، في طرابلس، حيث أوضح تاليافري أن الواقعة كانت نتيجة خطأ شخصي غير مقصود من البعثة.

وأقر رئيس البعثة بأن هذا خطأ مخالف للأعراف الدبلوماسية، متعهدا بعدم تكرار ذلك، كما أكد على أن الموظف المعني قد تم إيقافه عن العمل، مشددا على أن طبيعة عمل البعثة هو تقديم الدعم والمشورة الفنية للدولة الليبية ومؤسساتها بغية تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار.

من جانبه، شدد سيالة على ضرورة احترام السيادة الوطنية الليبية، وأن هذه الواقعة رغم كونها خطأ شخصي إلا أن ذلك لا يعني التهاون في اتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة لحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وأن ليبيا لا يمثلها ولا يتحدث باسمها إلا الليبيون.

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